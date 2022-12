Personale ATA | Turi Uil | “Una politica credibile non decrementa l’organico Bisogna trovare altre risorse” VIDEO

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "fare attenzione perché i temi sul tavolo sono tanti con delleimbarazzanti: parlare di valorizzazione con circa 37 milioni di euro per 209 mila unità oggettivamente è una contraddizione. Abbiamo provato a fare ragionamenti mirati che partano da criticità": così Giancarlo, Uil Scuola Rua, durante la diretta organizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola in vista della riunione tra Sindacati e Aran di questo pomeriggio sul rinnovo del contratto, parte normativa con al centro i profili ATA. L'articoloATA,(Uil): “Unanon

Orizzonte Scuola

Lo sciopero coinvolgerà ildocente, educativo eddelle scuole di ogni ordine e grado. Dunque dai nidi e scuole dell'infanzia, passando per elementari, medie e fino alle superiori ...Fra le motivazioni dello sciopero della scuola, l'adeguamento salariale, il no alle 'classi pollaio', il potenziamento degli organici di docenti e, la protesta contro il merito nella ... Varengo (Cisl Scuola): “Le scuole necessitano di personale ATA stabile, coprire tutti i posti vacanti e disponibili” “Le scuole ancora oggi patiscono il danno del taglio effettuato nel 2009. Alcuni profili sono stati falcidiati del 20%. Abbiamo visto, ...La manovra economica del governo Meloni non soddisfa i sindacati della scuola, che lo hanno definito un provvedimento “deludente”, che conferma “le scelte di disinvestimento fatte da tanti anni ...