Pd | Bonaccini lancia ' canale ufficiale' | ' scrivete e risponderò | serve energia popolare' **

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Si chiama stefano.it ed è la pagina web, da oggi on line, del candidato alla segreteria del Pd, Stefano. "Abbiamo aperto oggi unnel quale troverete la possibilità di scrivermi e portare un contributo. Sarete contattati e ogni spunto, vi garantisco, che non verrà perduto", dice il presidente dell'Emilia Romagna in un video su Fb. "Partirà tra pochi giorni una sfida che vuole portare l'ascolto in giro per tutta l'Italia. Vogliamo raccogliere il massimo di disponibilità da tanti che, sono convinto, sono nel Pd e anche all'esterno del Pd per costruire un partito più forte, più robusto e più aperto al contributo di tutti. Abbiamo bisogno di una vera e propria".