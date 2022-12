Papa Francesco | “Il mondo ha bisogno di volontari impegnati per il bene comune”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del Video delcon l’intenzione di preghiera per il mese di dicembre diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera delsul tema “Per le organizzazioni diato” – Preghiamo perché le organizzazioni diato e promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per ile cerchino strade sempre nuove di collaborazione a livello internazionale”. Ilhadie di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il. Sì, è la parola che oggi molti vogliono cancellare: “impegno”. E ilhadiche si impegnino per il ...