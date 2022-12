Palazzo Mosti | risparmio energetico | da domani alcuni uffici chiusi il venerdì

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi informa la cittadinanza che da2 dicembre entrerà in vigore la misura di razionalizzazione e contenimentodelle sedi comunali mediante lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, programmata per la giornata del, fino al 23 marzo 2023, come da delibera di giunta comunale n.215/2022. Saranno comunque garantiti i seguenti servizi: Protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Servizi Cimiteriali, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Messi, Gabinetto Sindaco. Gli altridislocati pressoImpregilo,Paolo V e Casa del Reduce resteranno dunquenella giornata delcome sopra indicato. L'articolo proviene da ...

