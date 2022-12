Palazzo Mosti | domani summit sulle compensazioni per i lavori dell’Alta Capacità

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, hanno convocato per2 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di, una riunione dei sindaci per fare il punto sulla questione delle cosiddette “” per i territori interessati alla realizzazione del raddoppio ferroviario per l’Altadella tratta Napoli-Bari. All’incontro parteciperanno i primi cittadini di Dugenta, Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso. Sulla questione, com’è noto, dopo la convocazione dello scorso mese di giugno da parte del presidente della IV Commissione consiliare permanente Urbanistica,Pubblici e Trasporti della Regione ...

