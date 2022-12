Pagelle Costa Rica-Germania 2-4 | Mondiali calcio 2022 | grande impatto di Havertz | Navas limita il passivo

(Di giovedì 1 dicembre 2022)2-47: non può nulla sui quattro gol teutonici, ma la sua prestazione è indubbiamente positiva: si contano almeno cinque interventi di spessore che hannoto ildei centroameni. Fuller 6,5: l’autore dell’unico golricense a questigioca molto vicino al braccetto di destra della difesa Duarte, il risultato è che l’esterno non garantisce nessun apporto offensivo , tranne nell’unica occasione per la sua squadra nel primo tempo: sfrutta un errore difensivo avversario, e per poco non infila Neuer col destro. Nel secondo tempo è sempre da una sua iniziativa che arriva la rete di Tejeda. (dal 74? Matarrita ...

Vargas 5,5: stessa cosa dicasi per il terzo centrale delRica: non commette particolari disattenzioni, ma sul gol di Gnabry rimane immobile come i suoi compagni.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone E ai Mondiali:GermaniaRica Ledei protagonisti del match tra Tunisia e Francia, valido per la il secondo turno del girone E dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Gnabry, ...Le pagelle, i voti ed il tabellino di Germania-Costa Rica 4-2, terzo ed ultimo match del Gruppo E ai Mondiali 2022 in Qatar per i tedeschi. I ritmi sono alti nel primo quarto d’ora da parte dei ...Sarà interessante capire come andrà l’altro scontro diretto tra Costa Rica e Germania, visto che i tedeschi hanno un solo risultato a favore.