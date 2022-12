Pagelle Canada-Marocco 1-2 | voti Mondiali 2022 | Ziyech e Hakimi trascinano | Borjan disastroso

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022)1-2, 4: errore di una gravità inaudita quello dell’estremo difensore canadese che consente aldi portarsi in vantaggio dopo pochi minuti e indirizzare la partita a proprio favore..Johnston, 6: riesce, in un pomeriggio difficile, a non affondare mai e questo diventa un merito che gli fa prendere una sufficienza piena in pagella.Vitoria, 5: nel primo tempo è uno dei peggiori in campo. Va in difficoltà quando la marea die compagni sale di tono e di qualità. Alla fine si fa anche ammonire.Miller, 5: così come il compagno di reparto non trova mai o quasi il modo di fermare le avanzate avversarie. Certo, il fatto di trovarsi a difendere in un’ampia porzione di campo dopo pochi minuti non lo agevola.Hoilett, 6,5: uno dei ...