Packaging green | i vantaggi dei coperchi Eco Fit

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Napoli, 1 dic. (Adnkronos) - “Ilha portato dei benefici incredibili dal punto di vista del trasporto, della conservazione e della distribuzione del cibo. Ilrappresenta un importante fattore di riduzione dello spreco alimentare”. Così Luca Nobili, Senior VP Sales&Marketing di Seda InternationalGroup, a margine del ‘Roadshow della sostenibilità' di McDonald's, progetto itinerante per tracciare il percorso dell'azienda verso la transizione ecologica e l'economia circolare. L'evento si è svolto presso la sede di via Medina, a Napoli. “Oltre a questo - ha aggiunto Nobili - ci sono gli aspetti nutrizionali che sono scritti sulla confezione, pensiamo alla tracciabilità dei lotti produttivi. In generale ci sono una serie di vettori importantissimi e, soprattutto, ilcontribuisce ...