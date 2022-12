Ostia | 50enne trovato morto nella Pineta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In via delle Acqua Rosse,di, nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, èun uomo che si trovava in una baracca di fortuna. È stato il coinquilino, una volta rientrato, a trovare ilstraniero agonizzante. Le condizioni erano disperate, tanto che il soccorritore non sapendo come intervenire ha ritenuto opportuno dare l’allarme in Polizia. Purtroppo, però nel frattempo ilè deceduto. L’intervento della Polizia Gli agenti della Polizia disono corsi sul posto, ma per ilnon c’era già più niente da fare. Una volta constatato il decesso, i poliziotti hanno potuto procedere all’identificazione dell’uomosolo rilevandogli le impronte digitali. Per quando da un primo accertamento sembra si ...