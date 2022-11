Oroscopo Paolo Fox venerdì 2 dicembre 2022 | le previsioni di oggi segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Fox. È appena iniziato il mese di, l’ultimo di questo, manca poco al Natale, un appuntamento ricco di sorprese per bambini e adulti. Sono tante le novità in arrivo per ciascun. Il periodo è frenetico a causa dei preparativi per le festività. Ma come va l’amore e il lavoro? Ci sono cambiamenti in vista? Non ci resta che scoprire tutto con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e...