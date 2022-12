One Piece Film | Red | la live Twitch coi doppiatori Renato Novara e Federica Simonelli alle ore 16 | 00

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo il successo delle proiezioni in lingua originale, One: Red arriva oggi nei cinema in versione italiana, ne parliamo con ioggi16:00 sul canaledi Movieplayer. Fan di One: Red a rapporto. Da oggi l'anime giapponese divenuto un fenomeno di enorme successo nel mondo arriva nei cinema italiani in versione doppiata. Quale occasione migliore di questa per scambiare quattro chiacchiere coidel. L'appuntamento è sul canaledi Movieplayer ...