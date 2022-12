' ' One Piece Film | Red' ' | il regista Taniguchi | ' ' Scoprirete tante cose diverse' '

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Esce oggi, giovedì 1 dicembre, nelle sale italiane \''One: Red\''. L'intervista a Gorodell'ultimo capitolo della ...

Esce oggi, giovedì 1 dicembre, nelle sale italiane \''Film: Red\''. L'intervista a Goro Taniguchi, regista dell'ultimo capitolo della ...... in secondo luogo è unire diverse generazioni - da quelle più grandi, cresciute a pane e Gundam o Capitan Harlock, a quelle più giovani, che guardano Naruto, Boruto,o Dragonball - sotto il ...Arriva finalmente il capitolo 1068 di One Piece Rob Lucci ha delle domande per i vari Vegapunk, e da esse emerge un nuovo mistero.One Piece continua, capitolo dopo capitolo, il suo viaggio verso la conclusione del viaggio di Monkey D. Rufy. Oda ha avviato quindi la saga finale della ...