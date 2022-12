Obbligo vaccinale salvato dalla Consulta | infondate le eccezioni d’incostituzionalità

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La Corte Costituzionale "salva" l'del vaccino anti-Covid, introdotto dal governo Draghi nel 2021, per alcune categorie professionali e gli over 50. La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari L'articolo proviene da Firenze Post.

'La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilita', per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all', di ...... ha ritenuto inammissibile per ragioni processuali la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all', di svolgere l'...Respinti tutti i ricorsi relativi all'obbligo vaccinale: questo il risultato (invero assai prevedibile) di due giorni passione che sui social ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Per la Corte Costituzionale l'obbligo vaccinale è legittimo: 'Le scelte del legislatore sull’obbligo vaccinale del personale sanitario sono non irragionevoli, né ...