Obbligo vaccinale | la sentenza della Corte Costituzionale | la normativa era pienamente legittima

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’contro il Covid-19 disposto dal governo Draghi nel 2021 per gli over 50 e per alcune categorie professionali era perfettamente legittimo. Lo ha stabilito lanelladepositata oggi 1° dicembre. Laha ritenuto infatti inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari. Laha ritenuto in particolare inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità per gli operatori sanitari che non avevano ottemperato all’di svolgere l’attività lavorativa non implicante contatti interpersonali. Non fondate sono state considerate poi le questioni avanzate sulla corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per i lavoratori sospesi per ...