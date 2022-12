Obbligo vaccinale | in arrivo la sentenza della Corte Costituzionale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lain queste ore è impegnata a decidere sulla legittimità dell’introdotto con decreto legge ad aprile 2021 e la sospensione dal lavoro eretribuzione per chi non l’ha rispettato. Dopo la maxi-udienza svolta ieri in Consulta, i giudici oggi concluderanno oggi, giovedì 1 dicembre, l’esame delle questioni di legittimità sollevate L'articolo proviene da Inews24.it.

Mediamente in questo anno e mezzo di procedure di verifica dell'abbiamo avuto 45 medici sospesi tutti i mesi, abbiamo lavorato moltissimo su questo tema perché abbiamo avuto un buon ...BOLOGNA - L'Emilia Romagna, che nel 2016 fece da apripista a livello nazionale per l'introduzione dell'(per quattro patologie) per l'accesso a nidi e materne, è ora tra le Regioni con la copertura più alta nei bimbi fino a due anni per le vaccinazioni rese obbligatorie dalla legge ...A fare il secondo booster sono stati finora poco più di 5 milioni di italiani, il 26,7% della platea (prioritariamente over 60, operatori sanitari e delle Rsa, over 12 con elevata fragilità).Roma, 1 dic. (askanews) - "Da oggi pomeriggio sarà in onda lo spot che avete visto della campagna vaccinale, uno spot semplice senza testimonial, con un messaggio che possa arrivare in maniera chiara ...