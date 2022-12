Non ci resta che il crimine | arriva la serie tv

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Si chiama Non ciche il– 1970 latv che farà da sequel alla fortunata trilogia cinematografica L’universo di Non ciche ilsi espande ancora. Dopo i sequel cinematografici Ritorno ale C’era una volta il, è in arrivo, con la produzione di Sky, Non ciche il– 1970,tv in sei episodi che fa da sequel all’ultimo film della trilogia. Le riprese dellasono in corso al momento a Roma e arriveranno a termine probabilmente verso la fine dell’anno, con le puntate che verranno poi rilasciate nei primi mesi del 2023 su Sky e NOW. Attesa alle stelle, dunque, per il ritorno di una delle più amate saghe comiche italiane degli ultimi ...