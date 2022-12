Noi marocchini che non abbiamo mai smesso di sognare

Leggi su agi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AGI - Nel calcio, come nella vita, quando perdi tante volte tendi a smettere di tifare. A smettere di sperare. Prende il sopravvento lo scoramento. L'eterna delusione. Ma il tifo è amore. Per il calcio, per la nazionale, per la gloria. E come non si può smettere di amare, è difficile smettere di tifare. Con la nazionale marocchina di calcio era andata cosi'. Per tanti anniperso. Spesso non ci siamo mai qualificati ai Mondiali. Le poche volte che ci siamo riusciti, nella storia recente, non siamo andati oltre il primo turno. Un esito quasi scontato. MOROCCO TOPS GROUP F! THE FIRST AFRICAN TEAM TO WIN THEIR GROUP THIS CENTURY pic.twitter.com/DWPqgynHFL — ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2022 Eppure il Marocco, i, non hanno maidi tifare. Spesso ci incolpavano, e si incolpavano, di esultare troppo, per ...