Niccolò Fabi a FQMagazine | “Il mio futuro? Non uscirà mai qualcosa da me per onorare qualsiasi altro motivo che non sia la mia gratificazione”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Pensare a un disco con tutte canzoni nuove, adesso, mi sembra come scalare una montagna, ho pensato per festeggiare i miei 25 anni di carriera questo fosse il contenuto artistico migliore”. Cosìha presentato il nuovo progetto discografico “Meno per meno”. Non è un disco live, ma che raccoglie 6 brani del repertorio del cantautore, con il nuovo arrangiamento orchestrale, e quattro brani inediti: “Al di fuori dell’amore”, “L’uomo che rimane al buio”, “Andare oltre” e “Di Aratro e Di Arena”.guarda ale potrebbero esserci altri sviluppi non necessariamente musicali. Cosa ti riserva il? Penso, ormai da 15 anni, quando pubblico un disco che sia sempre l’ultimo ed è una cosa che nella vita mi aiuta e mi sprona tanto. Dopo tanti anni è difficile se vuoi mantenere un livello ...