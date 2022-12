Neymar sta tentando il recupero dall’infortunio alla caviglia VIDEO

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è uscito dolorante dal campo, all’80’ della partita del Brasile contro la Serbia, zoppicando e con ladestra visibilmente gonfia. Una volta in panchina, l’attaccante del Psg si è coperto la testa ed ha iniziato a singhiozzare. Ora il campione tenta di recuperare nel minor tempo possibile per poter tornare a disposizione della squadra. Il medico del Brasile aveva spiegato che, con il colpo preso, aveva riportato una lesione al legamento laterale, per cui l’attaccante del Brasile si sta sottoponendo a un trattamentoin piscina., come si vede nel, ha continuato la sua fisioterapia in una piscina dell’hotel della squadra insieme all’altro infortunato Alex Sandro. L'articolo ilNapolista.

Tuttosport

L'attaccante del Brasilesisottoponendo a un trattamento alla caviglia in piscina per cercare di recuperare in tempo per giocare di nuovo ai Mondiali. La diagnosi parla di distorsione alla caviglia con una lesione ...molto bene finanziariamente perché ha testa e ha fatto ottimi affari'. Leggi anche › Da Cristiano Ronaldo a Messi e: ecco i 5 calciatori più amati sui social Non che il calcio le ... Brasile, Danilo sta meglio. Alex Sandro e Neymar in piscina L'ex allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in merito alla sua esperienza ai piedi della Tour Eiffel ...O'Ney punta a rientrare in tempo: il giovane del Real, decisivo con la Svizzera, vuole un posto da titolare. Adesso tocca a Tite trovare la soluzione ...