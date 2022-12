Nell' ufficio della società di videocassette Costanzo-De Filippi | come inizia tutto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Stakanovista doc. Instancabile lavoratore. Padre, per antonomasia, del talk show. Talent scout. Insomma, stiamo parlando di Maurizio- uno dei voltitv più amati di sempre - che a Nuovo Tv racconta il suo matrimonio d'oro con Maria De. Un amore nato nel 1995 e che va avanti a gonfie vele. I due si sono sposati nel giorno del compleanno di, cerimonia in Campidoglio a Roma con Francesco Rutelli sindaco. “Abbiamo cominciato a parlare – racconta– dopo 28 anni parliamo ancora". Il segretoloro unione felice evergreen potrebbe essere proprio il dialogo. L'incontro è avvenuto a Venezia nel corso di un convegno, nei primi anni Novanta. La Delavoravalegale di una ...

