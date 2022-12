Nasce l' Ordine dei Fisioterapisti | pubblicato il decreto istitutivo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come precisato nella nota di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, il Regolamento che istituisce gli Ordini deientrerà in vigore il prossimo 15 dicembre. Anche di fronte a questa ...

Zeroventiquattro.it

I 70mila fisioterapisti italiani finalmente avranno unin cui riconoscersi, confrontarsi e trovare nuovi spunti e stimoli per rendere la professione sempre più determinante e con un chiaro ...LA RISPOSTA - ' Purtroppo la carenza di medici di medicina generale è un problema chea ... La tematica è all'del giorno ed è nell'interesse di tutti lavorare in modo propositivo per ... Nasce l'ordine dei fisioterapisti Nasce oggi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto voluto dall’ex Ministro Speranza la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. Una nuova casa p ...Commissario Straordinario Di Blasio: “Obiettivo: essere attrezzati per ospitare 1 milione di crocieristi a Venezia e Chioggia nel 2027, il ...