Napoli nel mirino di un investitore messicano | pronta una super offerta per l’acquisto del club!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La stagione delsta facendo sognare tutti i tifosi: gli azzurri hanno concluso la prima parte di stagione con il primo posto in classifica in Serie A a +8 sul Milan secondo e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una stagione importante che ha attirato le attenzioni di diversi investitori americani e non solo, interessati aldella società. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis non farà sconti a nessuno.(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) L’dell’per ilCon la proroga al 2028 del divieto di multiproprietà decretato dalla FIGC, la famiglia De Laurentiis non ha nessuna urgenza di vendere un club trae Bari. Eppure, nel caso il Bari dovesse ...

Napolike.it

La versione in marmo era stata realizzata per il marchese Berio die oggi si trovaMuse'e d'Art et d'Histoire di Ginevra. Accanto a tale calco in gesso sono affiancati due disegni ...Commenta per primo Fari puntati su Ferdi Kadioglu, esterno classe '99 del Fenerbahce . Illo ha messomirino, così come il Milan. A rivelarlo è lo stesso padre del calciatore, Feyzullah Kadioglu , ai microfoni di Hurriyet , portale turco: 'e Milan ci hanno già contattato ... Cosa fare ed eventi a Napoli nel weekend dal 2 al 4 dicembre 2022 Un imprenditore campano è finito in carcere ed uno modicano agli arresti domiciliari per aver abilmente e fittiziamente creato nonché ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:ì ...