Mosca | l’attacco di Lavrov a Papa Francesco | «Da lui dichiarazioni non cristiane Mediatore? La Santa Sede ha perso autorità»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pochi giorni fa era stata la sua portavoce Maria Zakharova ad accusare ildi «manipolare la realtà», ora il ministro degli Esteri russo Sergejsi espone in un attacco diretto al Pontefice in merito alledi pochi giorni fa sulla «maggiore crudeltà di quelli che sono della Russia ma non appartengono alla tradizione russa, come i ceceni, i buriati e cosi via».risponde facendo riferimento all’offerta del Vaticano arrivata pochi giorni fa su un possibile ruolo di mediazione dellatrae Kiev: «Dice di voler mediare ma recentemente ha fatto dellenonsulle crudeltà commesse in particolare da membri di due nazionalità della Russia, cioè i Ceceni e i Buriati». E ...