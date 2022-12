“Morti 100mila soldati ucraini” | poi il video scompare | il mistero di Ursula

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Resta ancora da capire esattamente se si sia trattata di una gaffe oppure di un clamoroso errore che può mettere in imbarazzo l’Ucraina che sta combattendo la sua guerra contro la Russia. Mercoledì 30 novembre 2022, a Bruxellesvon der Leyen registra unda rilanciare sui suoi canali social. È un messaggio in cui annuncia la richiesta da parte della Commissione europea di istituire un tribunale speciale contro i crimini di guerra russi perpetrati in Ucraina dal giorno dell’invasione. Una mossa politica, di grande effetto e che vede il sostegno anche degli Usa. Ma che ha rischiato di trasformarsi in un clamoroso autogol. La frase suiIl primopubblicato dasu Twitter infatti contiene una cifra sulle vittime ucraine sin qui mai rivelata prima. “Si ...

...3 nuovi casi per. In totale, nel 2021 sono state registrate 1.770 nuove diagnosi , più di ... E non ci dovrebbero essere. Purtroppo i numeri non ci dicono questo", conclude. 30science per ...Nel 2021, circa 110mila bambini e adolescenti, in età compresa tra 0 e 19 anni, sonoper cause collegate all' Aids . Inoltre, altri 310mila nuovi contagi hanno portato il numero ...ogni...Nel mondo 2,7 milioni persone convivono con l’Hiv. In Italia, nel 2021, sono stati registrati 1.770 casi. "Il problema sono le diagnosi tardive e la mancanza di prevenzione", spiega il presidente di L ...La portavoce Dana Spinant: "La stima si riferiva alle vittime, cioè sia morti che feriti, e voleva mostrare la brutalità della Russia" ...