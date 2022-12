Mondiali | spareggio qualificazione tra Serbia e Svizzera

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ultima giornata decisiva per il Girone G dei. Il Brasile si è già messo in tasca lae gli manca solo 1 punto per conquistare il primo posto del raggruppamento. Più complicata ...

Ultima giornata decisiva per il Girone G dei. Il Brasile si è già messo in tasca la qualificazione e gli manca solo 1 punto per ... La sfida è dunque un vero e proprio, con gli ...Nel Gruppo F, insomma, si tratta di un vero e proprioche molto probabilmente sancirà la fine dell'avventura in Qatar per una tra le due big . Dove vedere Croazia - Belgio: streaming e ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Ultima giornata decisiva per il Girone G dei Mondiali. Il Brasile si è già messo in tasca la qualificazione e gli manca ...Ghana-Uruguay non è soltanto uno spareggio per la qualificazione: è anche una rivincita del palpitante quarto di finale del Mondiale 2010, quando all'ultimo minuto dei tempi supplementari Asamoah Gyan ...