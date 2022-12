Mondiali Qatar 2022 | il reportage del Mundo | “Negli stadi anche i maggiordomi”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Un paradiso del lusso”. Così ildeldescrive glidel, che sta ospitando idi calcio. Un posto dove “la parola lusso acquista un’altra dimensione. Chi è stato dentro la descrive con continui gesti di incredulità”. Tanti i pacchetti in vendita, con diverse fasce di prezzo,se il più economico è “Match club”: 950 dollari per una partita della prima fase, mentre quello più costoso arriva addirittura a 34.000 euro (per la finale). Questa opzione, il “Pearl Club”, include un maggiordomo, la migliore visuale del campo, la possibilità di interagire con gli ospiti della FIFA (tra cui i migliori ex calciatori del pianeta), un cuoco privato che prepara piatti à la carte espressi. Non manca l’alcol, servito in un sottofondo di violini. SportFace.

