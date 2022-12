Mondiali Qatar 2022 | il Marocco batte il Canada 2 - 1 e vola agli ottavi da prima

DOHA () - Marocco e Croazia agli ottavi di finale del Mondiale di, è questo il verdetto del Gruppo F che vede abbandonare il torneo il Belgio e il Canada. La nazionale africana si prende il primo posto del girone superando per 2 - 1 i canadesi, già eliminati ...Ziyech ed En - Nesyri regalano al Marocco uno storico primo posto: agli ottavi affronteranno una fra Costa Rica, Giappone e ...Il trequartista del Torino non è stato chiamato in causa nell'ultima partita nel girone della sua Croazia contro il Belgio ...Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri della Fifa, interviene per spiegare i motivi che hanno portato a una delle caratteristiche più spiccate di questo Mondiale in Qatar: i minuti di ...