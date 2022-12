Mondiali Qatar 2022 | gli accoppiamenti degli ottavi di finale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) dopo le tre giornate della fase a gironi dopo le tre giornate della fase a gironi. Si sono conclusi per il momento soltanto il raggruppamento A e B, ecco i verdetti: Nel girone A sono passate alla fase a eliminazione diretta Olanda e Senegal, entrambe vittoriose nei rispettivi match. Gli orange affronteranno gli Usa, che dopo la vittoria sull’Iran sono passati in seconda posizione nel girone B. Gli africani, invece, giocheranno contro l’Inghilterra, prima nel suo raggruppamento con la vittoria sul Galles. Nel girone C a spuntarla alla fine è l’Argentina che battendo la Polonia si è qualificata al primo posto. Al secondo posto nonostante la sconfitta Lewandowski e compagni per via della differenza migliore rispetto al Messico. Nell’altro girone, sconfitta indolore della Francia contro la Tunisia, ma è l’Australia a festeggiare dopo la vittoria di misura contro la ...

