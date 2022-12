Mondiali in Qatar | l' amarezza della conduttrice Paola Ferrari | ' Esclusa dalla sera alla mattina'

...mondo del. Tutta la squadra arbitrale sarà composta da donne: le assistenti saranno Neuza Back e Karen Diaz . Insieme formeranno la prima triade arbitrale femminile nella storia dei...La diretta live della classifica del girone F deidi2022, aggiornata in tempo reale passo dopo passo seguendo insieme gli scontri dell'ultima giornata. Croazia - Belgio e Canada - Marocco le due partite in programma, con i ...Tegola per la nazionale portoghese, che perde per infortunio Nuno Mendes. Il terzino sinistro, conferma la Federcalcio (FPF) con un comunicato, ha rimediato un infortunio muscolare alla ...Il ct della Serbia lancia lo juventino, che spera in un posto da titolare contro la Svizzera. Vietate a tutti i serbi risposte sul tema politico ...