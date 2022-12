Mondiali | Giappone e Spagna agli ottavi La Germania va a casa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"...

Ilfirma così una nuova impresa conquistando i 3 punti che gli consentono di concludere il gruppo E in vetta a quota 6 e di volare agli ottavi, dove lunedì affronterà la Croazia. La Spagna ...I tedeschi battono il Costa Rica con un poker, ma la vittoria delli condanna: la Germania è ...Il 7-0 contro la Costa Rica era stato fuorviante O forse ogni partita fa storia a sé e il Giappone ha meritato O ancora, il retropensiero di molti, che lasciamo da parte, è fondato Domande che dopo ...(Adnkronos) – Il Giappone supera in rimonta 2-1 la Spagna in un match dell’ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio ...