Agenzia ANSA

A Dacca, capitale del Bangladesh, migliaia di tifosi si sono riuniti per seguire la partita tra Argentina e Polonia: al fischio finale è iniziata laper la qualificazione dell'albiceleste agli ottavi del Mondiale. La passione dei bengalesi per la Selección nasce da un 'nemico' in comune: ...Con i "Socceroos" a fare la storia dopo la vittoria sulla Danimarca, qualificandosi dopo 16 anni agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, Melbourne è stata letteralmente presa d'assedio da tifosi, ... Mondiali: festa per migliaia nella notte a Melbourne - Calcio Non mancano le situazioni arbitrali controverse ai Mondiali del Qatar. L'ultima ... è stato sfruttato da Griezmann che ha segnato la rete dell'1-1 al 98'. Festa grande per i Bleus e delusione cocente ...Con i "Socceroos" a fare la storia dopo la vittoria sulla Danimarca, qualificandosi dopo 16 anni agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, Melbourne è stata letteralmente presa d'assedio da tifosi, ...