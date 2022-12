Mondiali | a Milano esplode la gioia dei tifosi marocchini per la qualificazione agli ottavi | i festeggiamenti in piazza Gae Aulenti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Marocco tornadi finale di un mondiale dopo 36 anni. I nordafricani hanno battuto 2 a 1 il Canada (già eliminato) e si sono qualificati come prima del girone F a quota 7 punti, davanti a Croazia e Belgio (che non vanno oltre lo 0-0 nella loro sfida). Amoltisi sono radunati inGae Ge al fischio finale non hanno trattenuto laL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

