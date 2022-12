Mondiali 2022 | Costa Rica-Germania | i tedeschi vedono la vittoria | in quota si avvicinano gli ottavi

Insieme formeranno la prima triade arbitrale femminile nella storia deimaschili. Frappart ha 38 anni e molta esperienza come arbitra. Ha già diretto numerose partite professionistiche ...La diretta live della classifica del girone F deidi Qatar, aggiornata in tempo reale passo dopo passo seguendo insieme gli scontri dell'ultima giornata. Croazia - Belgio e Canada - Marocco le due partite in programma, con i ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il plurcampione messicano di boxe Saul 'Canelo' Alvarez ha chiesto scusa a Lionel Messi, dopo averlo accusato di aver maltrattato una maglia della sua nazionale negli ...Tegola per la nazionale portoghese, che perde per infortunio Nuno Mendes. Il terzino sinistro, conferma la Federcalcio (FPF) con un comunicato, ha rimediato un infortunio muscolare alla ...