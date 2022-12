MoltoEconomia | il webinar La recessione che verrà e il necessario avvio di un percorso di crescita

ilmessaggero.it

Il: La recessione che verrà' Siamo ad un passaggio decisivo dal punto di vista politico e sul piano delle riforme e delle decisioni in campo economico ed energetico, a livello ...Il: Italia Calling ', dalle ore 9.25 in streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it. corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it. Con gli interventi di Marco ... MoltoEconomia, il webinar/ Patuelli (Abi): «Pil ultimo trimestre sale, ma la crescita non è uniforme» Siamo ad un passaggio decisivo dal punto di vista politico e sul piano delle riforme e delle decisioni in campo economico ed energetico, a livello nazionale e sovranazionale: in ...Sul capo la corona d'alloro, in una mano la tesi di laurea. Nell'altra la piccola Nunzia: dottoressa e mamma nello stesso giorno per non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo ...