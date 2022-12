Milinkovic | il Real Madrid chiama | ecco le condizioni della Lazio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quando la tentazione è "" , non tenerne conto è praticamente impossibile. Soprattutto se è Florentino Perez in persona a muoversi, con il chiaro obiettivo di portare Sergeja indossare ...

numero-diez.com

Quando la tentazione è "" , non tenerne conto è praticamente impossibile. Soprattutto se è Florentino Perez in persona a muoversi, con il chiaro obiettivo di portare Sergeja indossare la maglia "merengue". Le ...Eppure il presidente subordina ancora il rinnovo del diesse a come se lo guadagnerà, alla sua abilità sul frontecon l'amico agente Kezman (in Spagna si parla di un incontro col) e ... Il Real Madrid piomba su Milinkovic-Savic: incontro con l'agente Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il futuro di Milinkovic-Savic si fa sempre più incerto, con il Real Madrid che incombe sul serbo: già fissato l'incontro con l'agente Kezman ...