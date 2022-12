(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “C’è un legame tradie di. Tutte leutilizzate dai terroristi vengono dalla Libia. Abbiamo capito i vari tipi di traffici, da quello dellaa quello dellea quello dei, abbiamo le prove. C’è untra questi traffici. Abbiamo deciso di combattere questi tre traffici nel Sahel”. Lo dice Mohamed Bazoum,della Repubblica delnel corso dell’evento ‘Italia,. Europa, Africa. Due continenti. Un unico destino’ organizzato dalla Fondazione Med – Or presso La Luiss Guido Carli di Roma. “I gruppi terroristici presenti sul territorio – sottolinea – hanno risorse legate a questi traffici, tutti hanno equipaggiamenti militari ...

Adnkronos

...droga a quello delle armi a quello dei, abbiamo le prove. C'è un nesso tra questi traffici. Abbiamo deciso di combattere questi tre traffici nel Sahel". Lo dice Mohamed Bazoum,...'Ildella Cooperativa Karibu, la dottoressa Marie Therese Mukamitsindo, ha incontrato il ... A quale esperienza si riferissero, tramaltrattati e lasciati senz' acqua né luce e ... Migranti, presidente Niger: ‘C'è nesso tra traffico uomini, droga e armi, li combattiamo in Sahel' presidente della FICT, perché "non si può eliminare una malattia legata spesso ai comportamenti, senza cambiare i comportamenti stessi" Non è più il tema scottante che riempie le pagine di cronaca, ...(Adnkronos) - “C’è un legame tra traffico di migranti e di armi. Tutte le armi utilizzate dai terroristi vengono dalla Libia. Abbiamo capito i vari tipi di traffici, da quello della droga a quello del ...