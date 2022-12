Migranti | Crosetto | ‘Investire in Africa è investire nel nostro futuro’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamoinpernelfuturo, abbiamo affrontato questi temi finora in modo burocratico, bisogna invece misurare i risultati degli investimenti. L’Europa investe sette volte più della Cina inma la Cina ha una presenza più significativa in quel continente”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidointervenendo all’evento “Italia, Niger, Europa,. Due continenti, un unico destino” organizzato dalla Fondazione Med-Or, presieduta da Marco Minniti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

