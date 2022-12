Michel vede Xi Jinping | “Basta protezionismo | aumentare la partnership con l’Ue” Ma sui diritti umani la Cina frena | “No alle ingerenze”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo le dichiarazioni dure di Emmanuel Macron nei confronti delle politiche protezionistiche americane, con particolare attenzione ai sussidi Usa per le rinnovabili, e dell’apparente disinteresse di Washington ai rapporti conanche nell’ottica della rivalità con la, è attesa per il bilaterale di stasera tra i due presidenti. Ma nel frattempo, al di là del Pacifico, si è tenuto un altro vertice importante per gli equilibri internazionali, quello tra il presidente cinese Xie il presidente del Consiglio Ue, Charles. Si è parlato ovviamente di conflitto ucraino, ma anche di rapporti commerciali tra le due potenze, quella cinese e, appunto, l’Unione europea. E proprio il Vecchio Continente ha occupato una parte del discorso con il quale il capo di Stato di Pechino ha voluto ricordare l’ex ...

