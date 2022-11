Messico eliminato | Lozano affranto | cosa ha detto ai tifosi della Nazionale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Con la vittoria per 2-1 contro l’Arabia Saudita si è conclusa l’avventura Mondiale deldi Hirving, i messicani sono stati condannati, a parità di punti, dalla differenza reti inferiore rispetto alla Polonia. Il gol di Al Dawsari, nei minuti di recupero, ha definitivamente stroncato i sogni di gloria deimessicani, che comunque avrebbero dovuto aspettare almeno un altro gol dell’Argentina contro la Polonia oppure due o più cartellini gialli ai danni dei polacchi, semmai si fosse presentata la possibilità di ricorrere al parametro del fair-play per decidere l’avversariaFrancia agli ottavi di finale.: “Mi scuso, ho dato tutto” Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di TUDN il giocatore più rappresentativo del, l’esterno del ...

