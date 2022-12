Meghan Markle a Londra era in pericolo | le rivelazioni dell' ex capo della polizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Leggi Anche A cena con Harry e, un milione di dollari per stare a tavola con loro 'Non si trattava solo di cattiva stampa e di trollaggio:aveva buone ragioni per essere ...

Leggi Anche A cena con Harry e, un milione di dollari per stare a tavola con loro 'Non si trattava solo di cattiva stampa e di trollaggio:aveva buone ragioni per essere spaventata' ha rivelato Neil Basu. e ha aggiunto: 'Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle ...e il principe Harry continuano le loro vite tra impegni formali e famiglia nonostante il gossip continuo.è stata avvistata senza il Principe a un evento: una cena di beneficienza ...Meghan Markle ha sempre sostenuto di non sentirsi al sicuro a Londra, e anche il principe Harry si è dimostrato del parere che l'incolumità di sua moglie fosse a rischio. Secondo Neil Basu, ex capo de ...Durante il suo podcast Archetypes, Meghan Markle ha svelato un piccolo aneddoto risalente agli albori della sua carriera di attrice, quando ancora veniva "snobbata" e rifiutata dalle produzioni. LEG ...