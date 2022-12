Manovra | su famiglia e imprese il governo apre a Calenda Malumori nella maggioranza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Aiutare lead affrontare la trasformazione digitale e rafforzare il pacchetto, in particolare il capitolo del congedo parentale. Ilè pronto ad esaminare nel dettaglio tutte le...

Aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale e rafforzare il pacchetto, in particolare il capitolo del congedo parentale. Il governo è pronto ad esaminare nel ...la, non ...È inaccettabile che la Legge di Bilancio non contempli alcun sostegno ai medici di, se necessario siamo pronti ad una mobilitazione, anche con la serrata dei nostri studi'. Con queste parole,...(Teleborsa) - Dopo l'incontro delle scorse ore con la Premier Meloni il governo apre al leader di Azione, Calenda con Palazzo Chigi che fa sapere che valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Manovra, premier apre al Terzo Polo su famiglie e imprese. LIVE ...