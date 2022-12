Malpensa | Fontana | ' bene collegamento ferroviario | andare avanti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - "E' un'opera che completa i collegamenti importanti di. Finalmente parte eha unancheassolutamente congruo con il tipo di aeroporto che deve essere e dovrà essere sempre di più". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine della cerimonia di avvio dei lavori per la realizzazione del nuovotra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milanoe la linea ferroviaria del Sempione. A chi gli chiede come si pone rispetto alle perplessità di alcune associazioni,replica: "Tutte le opere suscitano polemiche, poi una volte che vengono realizzate tutti sono contenti. Non facendo nulla non si sbaglia di ...