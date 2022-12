Maduro è sempre meno isolato

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il presidente del Venezuela sta sfruttando le conseguenze della guerra in Ucraina e il nuovo clima politico in Sudamerica per riallacciare rapporti interrotti dal 2018

... illeggitima secondo il governo di. L'intesa di Città del Messico sembra aprire una fase ... "Processi analoghi, come quello dell'anno scorsoin Messico, sono finiti in un nulla di fatto". ......non è più tornato nel suo Paese da quando, succeduto a Hugo Chavez nel 2013, è salito al potere. Oggi lavora a Milano e continua a far sentire la sua voce: "La voce, se è sincera, è...Omobono non è più tornato nel suo Paese da quando Maduro, succeduto a Hugo Chavez nel 2013, è salito al potere. Oggi lavora a Milano e continua a far sentire la sua voce: "La voce, se è sincera, è ...Washington concede una sospensione delle sanzioni al Venezuela, regime amico dell'Iran, in cambio dell'ok a sfruttarne i giacimenti petroliferi. E ignora la Guyana, storico alleato Usa ...