Macron avverte Washington | Usa non usino l' Ue nella loro lotta contro la Cina

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Washington, ha avvertito del "rischio" che "Europa e Francia diventino una sorta di variabile" nella rivalita' tra Stati Uniti e Cina. In un discorso all'ambasciata francese a Washington, ha detto che il "rischio e' che, di fronte alle sfide, gli Stati Uniti guardino prima agli Stati Uniti, ed e' normale, e poi alla rivalita'" con la Cina. Ha avvertito che il programma di investimenti e sussidi degli Stati Uniti per aiutare le sue aziende rischia di "frammentare l'Occidente".