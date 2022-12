“Ma avete sentito che ha detto?” Stefano De Martino | sorpresa per le parole su lui e Belen

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Dee la dichiarazione suRodriguez. Da ballerino di Amici a personaggio tv a tutto tondo, con inaspettate doti da conduttore e mattatore. Quella diDeè una parabola felice nel complicato mondo della tv che non sempre ai cambi di ruolo premia i suoi protagonisti. Proprio su uno dei suoi programmi è uscita una bella notizia pochi giorni fa. “Stasera tutto è possibile” tornerà molto presto su Rai 2. La nuova serie dello show, in cui il conduttoreDesi alterna alla sua banda di comici, a partire da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tornerà nella serata del lunedì a partire dal 13 febbraio 2023. Una conferma perche intanto, però, ha già riaperto il “Bar Stella”. Qui l’ex allievo di Amici ...

napolipiu.com

Perché Riccardo si èin trappola e io, in questi 26 anni, non sono riuscito a trasmettergli ... Luisa Cesaron vorrebbe lanciare un appello ai giovani: "Sequalche problema, confrontatevi ...Se mi avessero dato dei soldi ogni volta che hoquesta frase, sarei ricco da un pezzo anche ... in sostanza, questi processi sono una sorta di dialogo tra me e i miei compagni e voi che... Napoli e i Napoletani sono accerchiati. Avete sentito Maradona jr Il mese di dicembre mette in discussione un'idea sbagliata sugli Scorpioni e il sesso. Ecco le previsioni dell'oroscopo Scorpione di dicembre ...Benvenuto a dicembre, Leone. Siete pronti a festeggiare la fine del 2022 Il mese scorso, nonostante un’eclissi caotica, avete visto una gradita crescita nella vostra vita sentimentale, Leone. Questo ...