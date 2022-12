Lukaku | non ci siamo | quattro errori sotto porta con il Belgio – VIDEO

...con uno spogliatoio che ha fatto parlare di sé per i presunti stracci volati (e conpare a mediare), contro la selezione nordafricana anche la squadra con la maglia a scacchi ha penato,...2022 - 12 - 01 17:23:39 60' Palo di. De Bruyne serve dritto in porta Carrasco, checalcia, rimpallato da Livakovic. La palla resta in area ed arriva a: palo pieno a porta vuota. ...Grande delusione per il Belgio di Martinez, che viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi: dopo una vittoria contro il Canada e la sconfitta contro il Marocco ...La sfida tra secondi e terzi dell’ultimo Mondiale termina 0-0 e spedisce i balcanici agli ottavi e i Diavoli rossi a casa ...