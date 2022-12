(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dallo sciagurato Egidio allo sciagurato Romelu. I tifosi delnon dimenticheranno facilmente La prestazione diin-Croazia. Il centravanti dell’Inter, entrato nel secondo tempo, si è divorato tre gol davanti alla porta: due clamorose, le avrebbe segnate anche una signora di settant’anni.il. Il pareggio contro la Croazia fa sì che il Marocco (che ha battuto il Canada) finisca al primo posto, i croati secondi e ilterzo. Il primo golse lo divora su cross di De Bruyne (per noi la palla era uscita), lui è solo davanti alla porta, il portiere non c’è, ha il pallone in testa, non deve nemmeno saltare: colpisce alto. Poi la seconda occasione, quella diciamo meno ...

IlNapolista

Lei confermò la("Thibaut in una sera mi ha fatto sentire come non mi era mai successo nei ... il Ct del Belgio Roberto Martinez ha annunciato chesarà uno dei protagonisti della sfida ...Sui social alterna i post glamour a quelli inmamma modello, le pose sexy agli abbracci ... Shani Jamilah è la fidanzata di(calciatore belga che milita nell'Inter): una bomba sexy ... Lukaku in versione Calloni, sbaglia l'impossibile e condanna il Belgio all'eliminazione - ilNapolista Oggi alle ore 16 si affronteranno Croazia e Belgio. Tra i croati ci sarà ancora in campo Brozovic, mentre Lukaku in ripresa partirà dalla panchina ...Nella terza partita dei Mondiali contro la Croazia, il Belgio schiererà Lukaku. Clima teso all'interno dello spogliatoio tra alcuni protagonisti per vicende extra-campo.