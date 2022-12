L’Ue pronta a dichiarare fuori legge la bustina di zucchero | nei bar sarà vietata

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bruxelles – Ladiè destinata a sparire dai banconi dei bar di tutta l’Unione Europea. Nella proposta di regolamento sugli imballaggi presentata oggi dalla Commissione Europea vengono espressamente vietati gli imballaggi monouso anche per lonel settore Horeca (hotellerie-restaurant-café). Saranno messi al bando “bustine, tubetti, vassoi e scatole”. Verranno proibiti, se la proposta nonmodificata dai colegislatori, “imballaggi monouso nel settore Horeca, contenenti singole porzioni o porzioni, utilizzati per condimenti, conserve, salse, creme per il caffè,e condimenti, ad eccezione di tali imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ogni ulteriore preparazione”. Di conseguenza, se la proposta ...

Money.it

In ogni caso,considera la Russia responsabile dell'invasione e dei danni arrecati all'Ucraina . Dalla travolgente controffensiva ucraina che ha ripreso Kherson , la Russia non aveva i mezzi per ......preso nota delle problematiche sollevate da Macron ed è "a ... "Nessuno mi ha contattato quando' Inflation Reduction Act era ... Specialmente sedovesse adottare politiche simili a sostegno ... “120.000 morti in Ucraina”, l'Ue pronta a istituire un tribunale per i crimini russi