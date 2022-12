Ludovica Valli incinta ricoverata a Dubai | problemi anche per la figlia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Doveva essere una vacanza da sogno a, invece ben presto si è trasformata in un incubo ad occhi aperti per. L’influencer, ex tronista di Uomini e Donne, nonché volto noto di Temptation Island, si è sentita male ed è finita in ospedale. La giovane, che lo ricordiamo è in dolce attesa, aspetta il secondo figlio dal compagno, il general manager Gianmaria Di Gregorio. I due, che fanno coppia fissa dal 2019, sono diventati genitori infatti già della piccola Anastasia. A parlare apertamente di quanto accaduto la stessa. Leggil’articolo —> Beatrice, svelato il sesso del bebè: la reazione del marito Doveva essere una meravigliosa vacanza aquella di...

si è sentita male durante la vacanza a Dubai . L'influencer, incinta al settimo mese, è stata ricoverata in ospedale dopo che una notte si è sentita male. Dopo essere stata dimessa dal ...La vacanza si trasforma in un incubo. L'influencer anticipa il ritorno in ...Ludovica Valli ha un malore a Dubai e finisce in ospedale: ecco cosa è accaduto e il racconto dell’influencer. Ore di paura per Ludovica Valli. La nota influencer, che poche settimane fa ha annunciato ...Per Ludovica Valli la vacanza paradisiaca a Dubai si è trasformata in un incubo. L'influencer, incinta di 7 mesi, postava foto in location da favola, sfoggiando il pancione nudo in bikini. Il sogno si ...