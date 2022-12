Ludovica Valli è finita in ospedale durante la vacanza a Dubai

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è al settimo mese di gravidanza, l’influencer ha accusato un malore che l’ha costretta prima al ricovero e poi al rientro in Italia. Perlaparadisiaca asi è trasformata in un incubo. L’influencer, incinta di 7 mesi, postava foto in location da favola, sfoggiando il pancione nudo in